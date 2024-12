"El mejor reconocimiento que le di a la gente del fútbol fue dejar siempre todo en la cancha"

El campeón del mundo en el mundial de Argentina 78 y ex jugador de fútbol cumplió años y recordó su etapa en la Selección Nacional. Jugó también en River Plate y en Boca Juniors.

"Gracias a Dios tuve un nivel bueno que pude mantener. Debuté con 17 años y a los 18 ya estaba en la Selección mayor. No pude viajar en el 74. Pero siempre creí y respeté todas las enseñanzas que me dieron los técnicos que me entrenaron", contó.

Entre los equipos que a Tarantini hoy le gustan mirar están Talleres de Córdoba y Vélez. De los primeros dijo, que es un fútbol "muy bueno" y que "marcó una historia".