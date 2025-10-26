El mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires 2025 cuenta su "Historia que corre"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, y un estilo de vida.

Este nuevo episodio de “Historias que corren” se lo dedicamos a la edición 2025 de la Maratón de Buenos Aires y conversamos con Joaquín Arbe, el atleta olímpico oriundo de Esquel, provincia de Chubut.

“Yo lo siento como un trabajo; tengo que salir a entrenar todos los días, estar preparado todo el año, aprovechar que estoy en un nivel competitivo, siempre peleando el podio”. “Compito demasiado, pero es lo que me toca, tengo tres hijos, tengo que mantener mi casa”.

Arbe fue el mejor argentino y se ubicó en sexto lugar con un tiempo de 2 horas 19 minutos y 21 segundos en una competencia que contó con la participación de más de 15.000 corredores que recorrieron 42 kilómetros 195 metros por los barrios más emblemáticos de la ciudad.

El ganador de la competencia fue Habtamu Birlew Denekew, de Etiopía, quien debutó con un tiempo de 2 horas 9 minutos y 24 segundos.

Entre las mujeres, la élite también estuvo dominada por atletas etíopes, mientras que las argentinas se destacaron entre las sudamericanas, con Luján Urrutia a la cabeza.

Mariana y Rodrigo conversaron con Miguel Seoane, Director deportivo de Carreras y Maratones Ñandú y con Edgardo Gustavo Pailos, medidor oficial grado A de la Federación Internacional de Atletismo Amateur, responsable de la medición del circuito establecido para la maratón.

En otro momento del programa, Mirta Iriozola, más conocida como “la Abuela Runner”, nos contó su “Historia que corre”.