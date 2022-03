El martes comienza el alegato del abogador defensor del ex gobernador

Miguel Cullen, es el abogado representante de Juan Pablo Aguilera, uno de los acusados en el "megajuicio" que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y particulares por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, dijo "tenemos plena fe en la absolución, la propia fiscalía reconoció que no hay pruebas, en resumen estamos confiados y tranquilos esperando la absolución".

Desde el punto de vista del tratamiento político que se le ha dado a esta causa, el abogado explicó "La política se mete de lleno, en este tema".

Sobre la falta de pruebas en este juicio, explico Cullen "Desgraciadamente la fiscalía, al no poder gobernar se entromete en los actos de gobierno, creó la figura de un monstruo, y no importa si fue elegido por el pueblo dos veces como gobernador, estas minorías son las que quieren gobernar desde la justicia, aclaro no todo el poder judicial".

En ese marco, como se han comportado los medios en esta ocasión "Hay medios que han dado su opinión, pero hay otros que jugaron y trabajan connivencia con con este grupo de poder y dar una idea distorsionada sobre el monstruo creado y se lo condena en los medios, en resumen es una real cacería sobre el acusado, se les tira todo el poder judicial y en este sentido es una pelea despareja".

Sobre el dictado de sentencia, Cullen detalló "El martes comienza el alegato del abogado defensor del ex gobernador Sergio Urribarri, el Dr. Raúl Barrandeguy y la próxima semana los últimos debates, en consecuencia, a mediados de abril pensamos que tendremos una sentencia" aclaró.