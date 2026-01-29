Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, recibieron la visita de Fernando Cornicelli, diseñador gráfico, gourmand y creador conceptual gastronómico y estilístico de Santé Brasserie, en Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.

En la charla, Cornicelli dio detalles de la búsqueda y el proceso creativo de lo que constituye la carta en ese restaurante así como el surgimiento de su inquietud en torno a la gastronomía.

“Toda esa vivencia de todos los viajes decantó y construimos esta carta que se basa en muchas cosas que fuimos comiendo a lo largo de estos treinta y pico de años”.

El objetivo fue “armar un concepto que nos permitiera mezclar la idea de una Brasserie tradicional francesa y una americana en una cosa nueva en la escena gastronómica de Buenos Aires”.

“La parte de experimentación nos llevó mucho tiempo”, admite, “no hicimos un lanzamiento oficial” de Santé Brasserie.

“Hay una búsqueda para que los platos, los veas y sean lindos. El manejo estético de un plato está muy presente y nos gusta mucho”.

Por otro lado, Carolina y Erika dialogaron con Eliana Gissara, prensa del Centro Cultural Coreano en Argentina.

“Estamos muy contentos con esta gran noticia de la visita de BTS al país”. “Army son las fans que están distribuías a lo largo del mundo y muy bien organizadas, con canales de difusión, es un fandmon muy fuerte y muy presente".

Se considera al K-Pop “un activo cultural estratégico que proyecta la imagen de Corea en el mundo, por eso hay una relación estrecha con los grupos”, explicó Gissara.

"Está muy presente la cultura y la gastronomía coreana en Buenos Aires y en Argentina".