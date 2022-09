Alexandra Kohan: “El mandato de no sufrir es un discurso muy tirano”

DESCARGAR

Para conocer detalles de sus libros y especialmente del último libro llamado “Elogio de lo incierto”, durante el programa Muchas Gracias, Emilio Vera Da Souza, Ariel Robert y Carolina Quiroga entrevistaron a Alexandra Kohan. Es psicoanalista y magíster en Estudios Literarios por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires.

Respecto de discursos vinculados con evitar el sufrimiento a través del amor “he comprobado que no sólo no se evita el sufrimiento. Hubo una especie de consigna que decía “sí duele no hay amor” y contra eso me expresé. No sólo porque la gente no sufre sino que además cuando sufre siente culpa por sufrir”.

“Son nuevas maneras de la idealización pero la novedad es que no se presentan como idealización sino como emancipatorias. Los discursos de unos años a esta parte son “ahora sí vamos a dejar de sufrir”. Y además son discursos muy individualistas donde toda la culpa recae sobre el individuo como si no fuera un problema social y vincular”, expresó Kohan.

Por otra parte, la escritora y psicoanalista se refirió a su nuevo libro que aborda temáticas vinculadas con el cuerpo denominado “Un cuerpo al fin” que está disponible en papel y en ebook.

Alexandra se refirió también a la sorpresa que le ha causado el importante impacto que han tenido sus primeros libros.

________

Muchas Gracias, Lunes a viernes de 8 a 12h

________________________________________________________________________________