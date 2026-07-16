El Malbrán pone en funcionamiento un nuevo edificio para fortalecer la vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos

La ANLIS Malbrán puso en funcionamiento un nuevo edificio que reúne, por primera vez en un mismo espacio, a los servicios de Bacteriología Sanitaria, Enterobacterias y Fisiopatogenia. De esta manera, los nuevos Laboratorios de Enfermedades de Transmisión Alimentaria Bacteriana "Dra. Viviana Molina" buscarán fortalecer la capacidad nacional de investigación, vigilancia y diagnóstico al favorecer el trabajo interdisciplinario, optimizar los procesos y mejorar la detección de brotes.

Las nuevas instalaciones permitirán caracterizar microorganismos y generar información esencial para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada. Su funcionamiento estará a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por 30 profesionales que incluyen bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, licenciados en alimentos, bioinformáticos, técnicos, administrativos y auxiliares especializados.

En una superficie de 540 metros cuadrados convivirán los servicios de Bacteriología Sanitaria, Enterobacterias y Fisiopatogenia. La obra demandó una inversión de $295 millones destinada a la renovación integral de las instalaciones eléctricas, la incorporación de sistemas de extracción y tratamiento de aire, el montaje, traslado y calibración del equipamiento científico, la puesta en funcionamiento del sistema central de climatización, y la adecuación tecnológica y operativa.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a la directora de la ANLIS Malbrán, Claudia Perandones y el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), Daniel Cisterna, recorrió las nuevas instalaciones y puso en valor la inversión realizada. “A 110 años de su creación, el Malbrán continúa su trayectoria de excelencia científica. Las enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados requieren detección temprana, diagnóstico preciso y respuesta rápida para proteger a la población. Por eso ponemos en funcionamiento este nuevo espacio destinado a fortalecer el trabajo frente a estos riesgos y a mejorar su capacidad para poner el conocimiento, la tecnología y el trabajo de sus equipos al servicio de la salud de los argentinos”, expresó Lugones.

Por su parte, Perandones afirmó que “este nuevo espacio representa un paso muy importante en la ampliación de las capacidades de respuesta de la ANLIS Malbrán. Esta inversión nos permite contar con una estructura moderna, segura, diseñada para optimizar los procesos de trabajo y mejorar el diagnóstico, la investigación y la vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos”.

Los tres servicios desarrollan funciones complementarias para la vigilancia y el diagnóstico de enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada. El Servicio de Bacteriología Sanitaria trabaja sobre patologías como botulismo, campilobacteriosis, leptospirosis e infecciones por Clostridioides difficile; el Servicio de Enterobacterias es referente en salmonelosis, shigelosis y otras infecciones por enterobacterales y peste bubónica; mientras que el Servicio de Fisiopatogenia se especializa en infecciones por Escherichia coli diarrogénica, Staphylococcus aureus y en el estudio del Síndrome Urémico Hemolítico. Los tres integran la Red Nacional de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión Alimentaria y participan como centros de referencia de PulseNet América Latina y el Caribe para la vigilancia genómica de estos patógenos.

Todos estos laboratorios combinan técnicas fenotípicas, biología molecular, proteómica, secuenciación genómica, herramientas bioinformáticas y métodos serológicos. Además, disponen de equipamiento de alta complejidad, entre ellos sistemas de PCR convencional y en tiempo real, lectores de ELISA, equipos FilmArray, secuenciadores Nanopore, extractores automáticos de ADN, cabinas de seguridad biológica e infraestructura para el análisis bioinformático.

El edificio lleva el nombre de la Dra. Viviana Edith Molina, bioquímica y especialista en gestión pública de instituciones científicas, en reconocimiento a su destacada trayectoria en diagnóstico, investigación, docencia, formación de recursos humanos y conducción institucional. Durante los años en los que la Dra. Molina estuvo al frente del INEI, impulsó el fortalecimiento de los laboratorios nacionales de referencia, la consolidación de redes de vigilancia, la formación de profesionales de todo el país y la incorporación de nuevas tecnologías.

La integración de estos servicios en una misma infraestructura representa un paso importante en el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la ANLIS Malbrán. Reunir en un mismo espacio servicios de referencia nacional que hasta ahora funcionaban por separado, potenciará su capacidad para responder frente a eventos vinculados con enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada potenciando el trabajo de los equipos especializados y la generación de evidencia para proteger la salud de la población.