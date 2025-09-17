El malambo femenino pisa fuerte en Misiones

En diálogo con Mariana Fossati en Nacional Folklórica, Valentina Careaga contó cómo fue su recorrido artístico desde la infancia en Colonia Wanda hasta convertirse en campeona provincial de malambo femenino. Formada en danzas árabes, clásicas y urbanas, en 2019 eligió dedicarse de lleno al folclore y descubrió en el malambo un espacio de libertad y creación. La joven, que estudia Profesorado de Danza Folklórica en Posadas, habló del entrenamiento físico y mental que demanda la disciplina, del rol de las mujeres en un ámbito tradicionalmente masculino y del trabajo en equipo para diseñar vestuario y coreografías. Careaga representará a Misiones en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizará del 8 al 12 de octubre en Tanti, Córdoba.