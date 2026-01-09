El magazine es la estrella de la radio

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En la década del ´70, afloran los magazines en las emisoras, una modalidad de programa que combina información de política, economía, educación, cultura y turismo, entre otros temas, opinión y entretenimiento.

Además, las y los oyentes ejercen una mayor presencia y participación en el aire radial.

En el caso de Radio Nacional, ya contaba con 29 emisoras distribuídas en todo el país, con el objetivo de “fortalecer el espíritu soberano y la identidad nacional”.