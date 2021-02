“El macrismo hizo de la ilegalidad su norma de conducta”

En una nueva edición de la Entrevista Federal con periodistas de todo el país, el senador por Neuquén del Frente de Todos, Oscar Parrilli, habló de las escuchas ilegales, de la pandemia, el accionar del campo y las elecciones.

El funcionario es una de las figuras principales en la investigación por espionaje ilícito durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, declaró: “La Justicia siempre tuvo la característica de fallar a favor de los grupos de poder y en contra de los intereses populares y nacionales. Se agravó la situación por los cuatros años de macrismo que llevaba una política de ilegalidad”.

En esa misma línea, explicó que desde el Senado “hicieron todo lo que está a su alcance” con el proyecto de reforma judicial, la modificación de la ley del procurador, entre otras medidas. “Hay ex funcionarios que intentan mantener esta ilegalidad con el objetivo explícito de cubrir a los funcionarios macristas”, completó y pidió que se investigue para que “no haya impunidad”.

Por otra parte, se refirió a las elecciones y aseguró que se deben realizar las PASO. “Todo lo que tenga que ver con la restricción del voto no me parece favorable”, dijo Parrilli y agregó: “Lo que podemos ver es postergar en función de las necesidades de la pandemia. No vamos a eliminarlas, hay que hacerlas”.

En otro marco, brindó su opinión sobre la situación y las críticas que se le hicieron al gobernador Gildo Insfrán por los centros de aislamiento y aseguró que “lo atacan por los éxitos obtenidos”. Al respecto, continuó: “Formosa era una en el 2001 y es otra en 2021, saneó la provincia. La agresión viene porque su gobierno dio respuesta a las necesidades y a los reclamos, mejoró la calidad de vida de los formoseños. Uno vale por quien lo apoya y por quien lo critica”.

El senador por Neuquén también habló de la situación con el campo y el aumento de los importes a los alimentos. Al respecto declaró que le “alegra” que dicho sector de la pampa húmeda se “esté beneficiando con el crecimiento de los precios internacionales de sus productos”. Sin embargo, señaló: “Pero si ellos ganan, no tiene que ser a costa del hambre”.

“Está bien que ganan plata, pero no puede ser trasladado a la Argentina; si esos sectores no desacoplan los precios internacionales de los locales, el Gobierno debe intervenir. Eso significa una injusticia”, completó el funcionario.

En otro marco, Parrilli apoyó las negociaciones y el desempeño oficialista en cuanto a la pandemia: “Hizo acuerdos en el exterior con todos los productores fabricantes de las vacunas”.