El lunfardo, patrimonio cultural de Buenos Aires

En diálogo con Silvia Maruccio, Emma Sibotti, Presidenta de la Academia Porteña del lunfardo, destacó la importancia de que el lunfardo haya sido declarado patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo explicó que, lejos de ser una jerga del pasado, palabras como “bondi”, “mina” o “pibe” siguen presentes en la vida diaria y que el fenómeno trascendió a todo el país gracias al impacto inmigratorio. Recordó la influencia de autores como Eduardo Gutiérrez y señaló que el lunfardo refleja las emociones y la inventiva social de los argentinos. También resaltó el trabajo académico de Oscar Conde y Otilia da Vega, y agradeció al diputado Juan Manuel Valdés, impulsor del proyecto de ley.