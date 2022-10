El lunes arranca la inscripción para el bono alimentario de $45.000

El próximo lunes comenzará la inscripción del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos de $45.000, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre, informó la Anses.

La inscripción es personal y podrá realizarse sin turno a partir del próximo lunes 24 de octubre en todas las oficinas del organismo previsional, aunque también podrá hacerse en forma online a través de www.anses.gob.ar.

Los requisitos para acceder al Refuerzo serán: tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra); y no contar con Obra Social o Prepaga. En comunicación con Radio Nacional Tartagal, el titular de la oficina de ANSES en Tartagal, Santiago Moyano, brindó todos los detalles:

