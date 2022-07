En Bajo el mismo sol hablamos con Camila Sosa Villada, escritora, actriz, narradora, ensayista, dramaturga, poeta, cantante. Su novela, Las malas fue considerada una de las mejores novelas publicada en 2019 y ha sido traducida a más de diez idiomas. Por este trabajo obtuvo los premios internacionales Sor Juana Inés de la Cruz (2020), Finestres de Narrativa (2020) y el Grand Prix 2021 de l´Héroïne Madame Figaro. Sobre su novela Camila Sosa Villada expresó:

"Tuve que macerar Las Malas, necesité tiempo para macerar esa historia, porque yo usé un material que tenía muy a mano, muy dentro mío y eso me llevó años de terapia, de ejercicios de escritura, si ustedes se fijan en cosas que yo escribía en el 2013 yo ya estaba probando ese tipo de escritura extraña y muy emocional sobretodo para un tipo de literatura argentina que suele ser muy fría o muy aséptica".

En conversación con Fabiana Bringas y Aldo Blanco profundizó sobre su escritura y sobre sus intereses literarios por explorar:

"Creo que como escritora ya la gente está esperando que yo hable sobre las travestis, entonces yo tengo que hacer una regulación para primero no darles lo que tienen ganas de oír y después para crecer yo también. Tener la posibilidad de observarlos y que ellos también se sientan observados porque sino parece que todo quedara adentro de la comunidad travesti. El lugar de la marginalidad te permite ver el mundo sin un velo, que lo pone el dinero o la misma estructura social, hace que los demás no vean como viven. Salvo una persona que viene de un lugar inesperado, como las travestis. Ellas empiezan a ver algo que sucede en esas casas que nadie las ve, y eso es de muchísimo privilegio y eso si es algo que me gustaría explotar un poco más, para decir también son esto ustedes".

Además reflexionó sobre su experiencia de vida y el vínculo con su trabajo literario: "Después de reflexionar mucho sobre mi travestismo digo que no es una identidad, es una experiencia de vida. El travestismo fue como un período de guerra para muchas de nosotras, por los hogares de los que procedíamos, éramos pobres todas".

Escucha la entrevista completa acá:

