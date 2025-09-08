El limón como identidad y fiesta en Tafí Viejo

Marcos Acevedo, secretario de gestión cultural y educativa de Tafí Viejo, habló con Silvia Maruccio y equipo sobre la nueva edición del Festival Nacional del Limón, que se realizará el 12 y 13 de septiembre. Destacó que se trata de una celebración con más de cinco décadas de historia, organizada junto al Club Villa Mitre y la municipalidad, y que busca resaltar tanto la producción citrícola como la identidad cultural de la ciudad. Este año el festival rinde homenaje a Mercedes Sosa en el 90° aniversario de su nacimiento y contará con artistas como El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Bruno Arias, La Bruja Salguero y Roxana Carabajal, además de delegaciones locales con más de 30 músicos y bailarines. También se entregará el tradicional “Limón de Oro” y el reconocimiento sociocultural “Limón de Oro WhatsApp”. Acevedo subrayó el valor comunitario, turístico y cultural del encuentro, que además invita a conocer los paisajes de las yungas tucumanas.