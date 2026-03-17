El legendario origen de la celebración de San Patricio

Jason Murphy dueño del pub irlandés Shamrock, desde Dublin, Irlanda, conversó con Hernán Mundo sobhre la celebración de esta legendaria fiesta irlandesa.

"Comenzó como una celebración religiosa pero hoy es un festival global de la comunidad y la cultura irlandesa y para nosotros además la llegada de la Primavera en el hemisferio norte".

En cuanto a la reconocida costumbre de beber cerveza en la celebración de San Patricio, y consultado por los gustos en la variedad de esa bebida, Murphy tuvo palabras de elogio para nuestro país.