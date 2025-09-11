El legado vivo del Nuevo Cancionero

En diálogo con Norberto Passera, Pocho Sosa repasó los orígenes del Nuevo Cancionero en Mendoza, evocando a figuras como Oscar Matus, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y Tito Francia. A sus 82 años, el cantante recordó sus primeros pasos con Los Huerpeños, su amistad con Jorge Sosa y Damián Sánchez, y el vínculo con el cuarteto Canto Trío que lo llevó a Cosquín. Además, rememoró su extensa gira por Estados Unidos en 1982 y habló sobre la importancia de seguir cantando, aunque hoy con presentaciones más espaciadas por su salud.
Etiquetas: Norberto Passera, Pocho Sosa