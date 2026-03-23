El legado de Parravicini y el interés por sus psicografías

El interés por las profecías y su interpretación continúa vigente en distintos ámbitos, especialmente en torno a figuras como Benjamín Solari Parravicini, el artista argentino conocido por sus dibujos proféticos que aún hoy generan debate e interpretaciones diversas.

Gabriela Dacall, ingeniera, investigadora de fenómenos OVNI y divulgadora del legado de Parravicini, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la relevancia de su obra, al señalar el interés sostenido que despiertan sus psicografías en distintos públicos.

Tras destacar que hay cerca de 1.500 psicografías publicadas y que son auténticas, señaló que si bien "la gran mayoría de las versiones que circulan son verdaderas", hay otras que no lo son.

Además, se refirió al "hombre gris" y dijo: "Cada vez que asume un presidente, la gente se pregunta si será o no el hombre gris, pero no hay datos ni nadie que pueda decir si alguien es el hombre gris".

"Sepan que cuando alguien habla sobre las psicografías de Parravicini siempre son interpretaciones personales", aclaró Dacall.

Parravicini fue un pintor y escultor argentino que, a lo largo del siglo XX, realizó una serie de dibujos acompañados por frases que, según distintos seguidores, anticipaban hechos futuros a nivel nacional e internacional.

Estas producciones, conocidas como psicografías, han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los años, especialmente en momentos de crisis o cambios significativos, cuando resurgen como material de análisis.

El legado de Parravicini continúa siendo difundido por investigadores y entusiastas que buscan contextualizar sus obras dentro de su época, así como analizar su vigencia en la actualidad.

El fenómeno se mantiene como parte de un campo en el que conviven miradas culturales, históricas y subjetivas, en torno a la relación entre arte, intuición y creencias.