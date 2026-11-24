Actual líder nacional del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa se consolida hoy como uno de los principales referentes de la causa democrática venezolana junto a María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Su presente político llega tras haber recuperado su libertad definitiva en marzo de este año gracias a la presión internacional, luego de permanecer detenido desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026 y sufrir una inmediata recaptura el mismo día de su primera excarcelación.

En diálogo con Segundo Round, aseguró que "su viaje a la Argentina tuvo como finalidad explicar el proceso político que está teniendo mi país. Me entrevisté con legisladores y dirigentes políticos a los fines de contar con sus apoyos y así dar los pasos finales hacia el cambio definitivo en Venzuela".

Guanipa, además, sostuvo que "nos estamos preparando para tener elecciones presidenciales en el primer semestre de 2027. Eso sería lo más justo frente al pedido de cambio que está impulsando el pueblo venezolano".

A lo largo de su trayectoria, Guanipa protagonizó momentos clave de la resistencia institucional frente al chavismo: en 2017 fue electo gobernador del estado Zulia, cargo del que fue despojado tras negarse a subordinarse a las exigencias inconstitucionales del gobierno de Nicolás Maduro.

Posteriormente, en 2020, ejerció la vicepresidencia de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, y en 2024 se destacó como una de las figuras centrales en la campaña territorial de María Corina Machado en respaldo a la candidatura presidencial de Edmundo González.