El lado B de Buenos Aires: 3 lugares insólitos escondidos a la vista de todos

Diego Ziggioto, periodista, agente de viajes y escritor de siete libros sobre la ciudad de Buenos Aires, charló con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional. Durante la charla, el periodista contó historias sobre barrios y rincones porteños. Datos curiosos de la ciudad e historias que pocos conocen.

"Desde que saqué el primer libro Las mil y una Curiosidades de Buenos Aires, los diarios empezaron a sacar curiosidades sobre la ciudad. Y hoy están los influencers que salen a mostrar", mencionó.

Entre algunos de los datos curiosos de la ciudad de Buenos Aires, Ziggioto nombró al "chalecito Díaz en la 9 de julio, el monumento a Caperucita Roja en Palermo, y los túneles porteños".

Ziggioto mencionó como algo llamativo el hecho que "muchos porteños no conozcan Buenos Aires": "Siempre me llamó la atención la cantidad de porteños que no han ido nunca al Colón, o al Museo Nacional de Bellas Artes. O hay gente que va a los lugares en la Noche de los Museos, y luego el resto del año no los visita. Siempre vamos a musesos en otras ciudades del mundo, falta que lo hagamos más acá".