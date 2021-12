El Kun vuelve a Argentina

Por Javier Vicente

El acuerdo de recision de contrato no le permite a agüero volver a intentar la vuelta al futbol hasta junio de 2023

Sergio el Kun Agüero viajará este jueves hacia Argentina. Un día después de anunciar su retirada del fútbol en el Camp Nou, rodeado de sus compañeros y de representantes del Atlético y Manchester City -sus dos clubs previos en Europa-, el delantero argentino pondrá rumbo a su país.

Después de vivir emociones fuertes y muy contradictorias -a la tristeza por tener que dejar el fútbol se une la alegría por ver el cariño que ha despertado entre tanta gente-, Agüero quiere ahora desconectar del fútbol y disfrutar de las navidades junto a su familia y sus amigos en su país natal. De hecho, el Kun no tiene intención de regresar a España hasta mediados del próximo mes de enero.

Acuerdo satisfactorio para las dos partes

Agüero no solo se marchó con un más que merecido homenaje del Barça en su despedida en el Camp Nou -pese a que solo ha jugado cinco partidos de azulgrana-, sino que tanto el delantero argentino como el club azulgrana han llegado a un acuerdo económico satisfactorio para las dos partes. Teniendo en cuenta que hay un motivo médico de por medio y que intervienen las aseguradoras, las dos partes se remiten a la confidencialidad para no dar detalles del acuerdo, aunque unos y otros coindicen en señalarlo como "beneficioso" para las dos partes. Agüero tenía contrato con el Barça hasta junio de 2023.