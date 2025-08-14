“El kirchnerismo usó los fondos de la coparticipación para hacer populismo”

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta, explicó la posición del oficialismo en relación a los proyectos de ley impulsados por los gobernadores para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles.

En ese contexto, el legislador por Salta recordó que el kirchnerismo y el exministro de Economía –y candidato presidencial- Sergio Massa, usaron los recursos de la coparticipación para hacer populismo y para utilizarlos con fines electorales”, al participar del programa Viva la Pepa, por Radio Nacional.

“En la distribución de esos fondos existe un componente que puede ser discrecional dependiendo de algunas contingencias; y si se reparte todo, como proponen, qué pasaría si viene una emergencia”, se preguntó.

“Se llegó a un acuerdo con algunos gobernadores, como el mendocino Cornejo, para que lo que no se usa en un año, el remanente se distibuya el año siguiente mediante coparticipación; una iniciativa que también acompaño el bloque Innovación Federal (de los gobernadores de Misiones, Rio Negro y Salta)”, completó.

Zapata planteó también que “para que la pediatría nacional no esté centralizada en el Hospital Garrahan tendrían que existir hospitales zonales de alta complejidad para atender niños y que no tengan que venir a Buenos Aires, por ejemplo uno para el NOA”.