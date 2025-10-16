El Kanka visitó el estudio de Radio Nacional y compartió sus canciones con los oyentes

El cantautor malagueño El Kanka regresa a Buenos Aires el próximo 18 de octubre para ofrecer un concierto especial en el Teatro Ópera, en el marco de su gira “Las Canciones”. Será una velada íntima en la que buscará reencontrarse de forma directa con su público y destacar la esencia emocional de cada tema.

En la previa de ese evento, El Kanka (Juan Gómez) visitó el estudio de Radio Nacional, compartió algunas de sus canciones con los oyentes y adelantó que esta propuesta pretende despojarse de todo artificio: tocará cada canción tal como fue concebida, acompañado únicamente de su guitarra o ukelele, alternando con relatos personales que revelan el contexto creativo detrás de cada composición. "Me siento muy cómodo con la guitarra, más que con la banda", dijo en Ramos generales.

“Las Canciones” reúne nuevas versiones de temas emblemáticos de su carrera, reinterpretados para este formato acústico, y presenta también material inédito. En sus shows, El Kanka propone una experiencia narrativa-musical en la que cada pieza cobra matices distintos según el momento y el clima del público.

Buenos Aires figura como una de las plazas prominentes de esta gira, dada la conexión especial que el artista mantiene con su público latinoamericano. Durante el concierto, además de repasar clásicos, habrá espacio para sorpresas: improvisaciones, versiones alternativas y juegos de cercanía que son sello de su estilo.

Las entradas para la función en el Teatro Ópera ya están a la venta a través de Ticketek.