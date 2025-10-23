El juicio por jurados al Clan Sena comienza el 28 de octubre por el caso Cecilia Strzyzowski

El proceso judicial que enfrentan los miembros del Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, avanza rápidamente hacia su fase de juicio por jurados. Tras más de 35 audiencias preliminares, las partes se preparan para la selección del jurado y el inicio formal del debate.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski, dialogó con Creer o reventar y señaló que el cronograma fijado por el Poder Judicial de Chaco establece que el juicio comenzará el 28 de octubre de 2025, con audiencias también programadas para los días 29, 30 y luego los días 3, 4, 5; 10, 11, 12; 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

En el banquillo de los acusados se encuentra César Sena, imputado por homicidio doblemente agravado, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios. Además, otros cuatro acusados —Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— afrontan cargos por encubrimiento agravado.

La etapa de audiencias preliminares finaliza con la resolución de apelaciones pendientes y con la fase de selección del jurado cualificado. Allí, representantes de las partes revisarán recusaciones, objeciones y conformaciones de jurado popular conforme a la reglamentación del sistema chaqueño.

En este contexto, el abogado Gustavo Briend manifestó que la expectativa es que el juicio “permita hacer visible a la justicia” y brindar “una respuesta acorde” a los hechos.

El caso Strzyzowski se convirtió en uno de los más resonantes de la región no sólo por la naturaleza del hecho sino también por las vinculaciones políticas que se le atribuyen al Clan Sena —con antecedentes de influencia en la provincia del Chaco— y por la búsqueda de certeza sobre el destino de la joven, cuyo cuerpo no fue encontrado al momento de la acusación principal.