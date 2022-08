El juez federal se refirió a la causa Bacchiani

El juez federal Miguel Ángel Contreras expresó cómo se encuentran trabajando en relación a las causas de Adhemar Bacchiani

“Estamos dando el 150% no lo digo en lo particular, sino que se trata de un equipo de trabajo que estamos trabajando mañana y tarde, no nos tomamos vacaciones a fines de dictar las resoluciones que consideramos pertinentes y ustedes saben que todos los días estamos sacando resoluciones a este respecto”.

Y aclaró que “nosotros sobre el tema del delito de estafa hemos dictado competencia hacia la provincia. Esperamos ver si se hace cargo o no del expediente”.