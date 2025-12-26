El juez del triple crimen de Florencio Varela denunció “amenazas narco” tras sufrir dos robos

Se trata de Fernando Pinos Guevara, el juez de Garantías de La Matanza que tuvo a su cargo la investigación del triple femicidio narco de Florencio Varela antes de declararse incompetente y enviarla al fuero federal, quien denunció ser víctima de presuntas amenazas narco luego de sufrir dos robos extraños en su casa, ocurridos con pocas semanas de diferencia.

“Vivimos dos hechos de mucha gravedad y no tengo dudas en relacionarlos con este expediente”.

En diálogo con Nicolás Yacoy, el magistrado recordó que en el marco del expediente del triple crimen, debió tomar muchas decisiones que él cree que pudieron involucrar a mucha gente.

El primer hecho ocurrió cuando junto a su familia regresaba de una fiesta familiar y 5 delincuentes los abordaron con presuntos fines de robo y sólo se llevaron su teléfono celular y las llaves de su casa.

Y el segundo robo fue la noche del 24 de diciembre cuando desconocidos ingresaron a su casa vacía y “la dieron vuelta, sin robarse más que una consola de juegos”.

El magistrado asegura que ambos hechos se relacionan y pide a la justicia que los investigue.