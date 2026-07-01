El jueves será una de las jornadas más frías en todo el país

Según las previsiones meteorológicas, en las próximas horas se espera que disminuyan las temperaturas debido al ingreso de una masa de aire antártica. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la meteoróloga de METEORED.

Cindy Fernández anticipó que “mañana será una de las jornadas más frías”.

“Es una irrupción de aire frío que pasa muy rápido. El sábado las temperaturas empiezan a repuntar”, aclaró.