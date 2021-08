Unos de los grandes protagonistas argentinos en los pasados JJ. OO. Tokio 2020 fue Agustín Vernice, que llegó a la final en la categoría K1 1000. El equipo de Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba, indagó sobre cómo fue esa experiencia para el oriundo de Olavarría.

“A pesar de haber competido en los mejores torneos del mundo, con los mejores rankeados en esta especialidad, el Juego Olímpico tiene algo especial, se compite cada cuatro años y la expectativa, como en los mundiales, era llegar a estar en la final y estoy conforme con lo logrado”, manifestó Vernice.

Con respecto al desarrollo en la final, reflexionó: “Hoy, ya con el hecho consumado, puedo decir que podría modificar algunas cosas en lo técnico, referidas al viento y al agua salada, que se comportan diferentes en la canoa, pero no me arrepiento de la estrategia elegida a la hora de la final, fui por todo y no salió bien, como en otras oportunidades me dio resultado”.

En referencia a la próxima cita olímpica dentro de tres años en París, Agustín declaró: “Tenemos muy claro para dónde vamos, tenemos que estar mejor preparados físicamente, pero también lo tenemos que estar psicológicamente, con la intención de darlo todo, creo que este es el camino”.