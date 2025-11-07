El JP Morgan asegura que Argentina recibirá US$ 100 mil millones de inversiones extranjeras

El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, aseguró en el marco del American Business Forum que "hay alrededor de US$ 100 mil millones de capital extranjero que podrían regresar a la Argentina" y destacó que "ahora las grandes empresas quieren invertir, por lo cual el país podría no necesitar préstamos" para desarrollar su modelo económico bancario".

El Gerente General de uno de los cinco bancos más grandes del mundo sostuvo que "si el presidente Milei logra continuar con sus políticas durante el resto de este mandato, y tal vez en un segundo mandato, podría transformar a la Argentina".

"El giro económico de la administración Milei genera expectativas entre los inversores internacionales", agregó.

Para el máximo ejecutivo del JP Morgan "la reducción de la inflación y los primeros signos de crecimiento constituyen señales alentadoras para el mercado".

Dimon deslizó que para alentar estos signos de reactivación "es clave sostener la estabilidad política y mantener el rumbo de las reformas estructurales" y subrayó que "si eso se consolida, la confianza volverá más rápido de lo que muchos esperan".

Por último, el CEO del banco que participó en más de 6 reestructuraciones de deuda de la Argentina remarcó que el presidente Milei "es una fuerza de la naturaleza, tiene una energía poco común y una claridad de propósito que impresionan incluso en los círculos financieros más exigentes".