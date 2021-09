"El Jefe de Policía tendría que haber dicho que Rejas iba a la cárcel"

Indignación. Esa es la sensación de la abogada de la familia de Milagros Avellaneda, a raíz de la fuga de Roberto Rejas, al tiempo que responsabilizó a la cúpula de la Policía. “Recién salía. Recordemos que no se leyeron todavía los fundamentos de la sentencia, entonces estaba detenido provisoriamente en Bomberos, pero no se ha previsto la peligrosidad de este tipo. Yo decía que era peligroso y ahí el Jefe de Policía tendría que haber dicho que inmediatamente (Rejas) tendría que haber ido a la cárcel, ni un día acá (en Bomberos). Tampoco lo dijo el Ministerio de Seguridad que no sabe qué es lo que está pasando. No había ningún tipo de seguridad. Usted pasa cualquier día y va a ver las puertas siempre abiertas. Yo pensé que en cualquier momento iba a pegar un pique y se iba a escapar. Supuestamente la pieza en la que estaba, que era una oficina, tiene un ventanal. Y en el baño tenía un ventiluz por el que no se puede escapar”, se quejó Silvia Furque, abogada de Amalia Ojeda, madre y abuela de las víctimas, respectivamente.

