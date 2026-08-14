El jefe de Gabinete y el ministro de Economía avanzaron en una agenda de trabajo con las provincias

Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron este viernes en Catamarca con el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, y el de Santiago del Estero, Elías Suárez, para avanzar en la puesta en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el marco del encuentro se firmaron acuerdos para delegar en la provincia de Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.

De la reunión también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.