El jefe de Gabinete participó del Consejo Regional del Norte Grande junto a gobernadores

Diego Santilli analizó con los gobernadores diversas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones productivas y logísticas de la región, en el encuentro que se hizo en la provincia de Misiones.

Además, trataron propuestas para fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias.

El jefe de Gabinete afirmó que, tal como ya se había señalado, el Ejecutivo está avanzando con su propio proyecto de zonas cálidas, que es visto con buenos ojos por los gobernadores, se informó oficialmente.

En la reunión estuvieron los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Elías Suárez (Santiago del Estero).