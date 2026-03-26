El jefe de Gabinete brindará el 29 de abril su informe de gestión ante el Senado

Manuel Adorni, “estará yendo a presentar su informe al Congreso de la Nación conforme lo establece la Constitución Nacional”, se anunció desde la cuenta de X de vocería presidencial.

“Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el último año, dicen que no hay crecimiento pero crecimos 4 puntos en el 2025”, señalaron en el mensaje.

“Llevamos crecidos 10 puntos en lo que va de esta gestión, y por mucho que les pese a algunos, este año vamos a crecer 4 puntos más”. Añadieron.

“Todas estas declamaciones no cambian nada. Hablamos con resultados. Y seguiremos trabajando para ser el Gobierno que los argentinos votaron”, cerraron.

El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei, quien escribió: “No me lo pierdo, ahí estaré”.