El jabalí avanza y causa daños millonarios

Introducido en la Argentina a principios del siglo XX para la caza deportiva y sin depredadores naturales, el jabalí europeo -una de las especies más invasoras del planeta- se expandió por casi todo el país, arrasa cultivos e instalaciones y transmite enfermedades al ganado, con pérdidas estimadas en US$ 1.600 millones anuales.

“A principios del siglo XX, un grupo de estancieros trajo los primeros jabalíes europeos a la Argentina para la caza deportiva en La Pampa; los dientes y las cabezas de estos animales son considerados trofeos, y además se aprovecha la carne y el cuero”, explica Francisco Pescio, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba).

Durante décadas el jabalí estuvo bajo control, pero al ser una especie exótica sin depredadores naturales en estas tierras, las poblaciones fueron creciendo, y a una velocidad vertiginosa en las últimas décadas.

Pescio subrayó que “los ejemplares adultos son enormes y pueden ser agresivos; pesan más de 200 kilos y no andan de a uno, sino en manadas grandes; destruyen las instalaciones y arrasan con los cultivos”.

“El daño que causan al agro es de unos 1.600 millones de dólares anuales, por lo que se lo considera plaga en varias provincias. Buenos Aires, por ejemplo, decretó la ‘caza plaguicida’ del jabalí”, precisó el especialista a Sobre La Tierra, Área de Divulgación Científica y Tecnológica de la Fauba.

Estos animales transmiten enfermedades a los cerdos domésticos, como triquinosis, hepatitis y peste porcina; por eso, aumenta los riesgos para los productores porcinos, en especial para los pequeños y los medianos; e, incluso, pueden contagiar a las personas.

“Como no existe la producción formal, esta carne proviene de la faena clandestina; el consumidor no tiene forma de saber qué está comiendo ni qué riesgos corre; algunos cazan jabalíes y elaboran conservas, fiambres y chacinados; estos productos llegan a ferias y restaurantes sin controles sanitarios ni verificación de triquinosis”, alertó Pescio.

La solución, según el docente, pasa por habilitar la cadena formal: “Para poder consumirlo con seguridad, hace falta algo que hoy no existe: frigoríficos habilitados. Es el único eslabón que puede garantizar la cadena de frío y los controles sanitarios”, consideró.

Pescio puntualizó que la habilitación de frigoríficos es costosa y compleja, por lo que el Estado debería habilitar frigoríficos para faenar jabalíes públicos -o mixtos- a nivel municipal, provincial y nacional.

“Sin ellos no hay incentivos económicos para los cazadores, y sin cazadores registrados no hay control de la especie; sin embargo, hay casos que demuestran que, con voluntad y coordinación, el problema tiene alguna solución”, completó.