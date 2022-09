El intercambio comercial de agosto marcó un déficit de US$ 300 millones

La balanza comercial registró en agosto un déficit de 300 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el octavo mes del año, las exportaciones sumaron US$ 7.537 millones, con una merma del 6,9% interanual, mientras que las importaciones fueron por US$ 7.837 millones, con un alza del 36,2% respecto a igual mes de 2021.

De esta forma, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 11% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 15.374 millones.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, en tanto, el intercambio comercial arrojó un superávit de US$ 2.193 millones, por debajo de los US$ 10.655 millones de enero-agosto del 2021.

Durante el octavo mes del año se distinguieron particularmente las compras de combustibles y lubricantes elaborados, que reflejaron el mayor crecimiento interanual en términos porcentuales al subir un 68,3% y alcanzar un total de US$ 1.336 millones.

A continuación se ubicaron las importaciones de bienes de capital, que crecieron un 44,5% y totalizaron US$ 1.159 millones.

No obstante, en términos absolutos la mayor parte de las importaciones correspondieron a bienes intermedios con un total de US$ 2.974 millones y una participación del 37,9% sobre el total de la canasta importadora.

“Las importaciones se incrementaron 36,2% respecto a igual mes del año anterior (US$2.083 millones), como consecuencia de una suba de 15,3% en los precios y de 18,2% en las cantidades”, precisó el Instituto estadístico.

Respecto a las exportaciones, en agosto todos los rubros crecieron, salvo los productos primarios (PP) que tuvieron una baja de 27,4% interanual. Los combustibles y energía (CyE) ascendieron 6,8%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,2%; y las manufacturas de origen industrial (MOI), 0,7%.

El resultado de las exportaciones, que sumaron en el octavo mes del año US$ 7.537 millones, con una merma del 6,9% interanual, obedeció a un descenso de 16,9% en las cantidades y un incremento de 11,9% en los precios.

Además el Indec dio cuenta que durante agosto, los costos de transporte siguieron en aumento, ya que el valor unitario del flete internacional fue de US$ 129 por tonelada, un 63,7% superior al de igual período de 2021 (US$ 78,8 por tonelada) y un alza del 154,4% respecto a agosto de 2020 (US$ 50,7 dólares).