"El intendente de Pinamar se lleva puesto artículos de la Constitución"

El abogado y exfiscal Javier Ignacio Baños presentó el jueves pasado una denuncia contra el intendente de Pinamar, Martín Yeza, por la "posible comisión de delitos de acción pública", luego de que el jefe comunal escribiera un tuit "con carga peyorativa y discriminadora" hacia los trabajadores conocidos como "trapitos". El letrado habló con Radio Nacional respecto del mensaje que el jefe comunal escribió en su cuenta de Twitter donde manifestó: "Seguimos deteniendo trapitos a full, entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15".

"Es realmente terrible. Me salió una muestra de indignación del alma cuando me mostraron el tweet de Yeza. Ví un montón de delitos en su mensaje. El títular del ejecutivo no puede arrogarse la facultad de detener personas", expresó. Y agregó: "Se lleva puesto más de media docena de artículos del Código Penal, de la Constitución Nacional, de la Covneción Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles".

Baños mencionó que la acción de Yeza al dirigirse a los trapitos es "una amenaza calificada" porque el propósito es "compeler a alguien a hacer abandono de su lugar de trabajo".