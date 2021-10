El Instituto de Radiologia lleva adelante la campaña 'Mejor Juntos'.

DESCARGAR

Maria Emilia Martínez y Noelia Bouhid organizadoras y profesionales a cargo de la actividad. "Mejor Juntos", explicaron la modalidad de esta campaña que proyectan llevar a cabo durante todo el mes de Octubre. Sobre el particular destacaron: "Estamos acá en el Instituto de Radiología en S. S. de Jujuy, haciendo la campaña ‘Mejor Juntos’ en este jornada que es 'Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas', con un mural invitando a las mujeres a que vengan a poner sus firmas. Nuestra campaña es para llegar a la sociedad jujeña, para que pueda concientizarse de que el cáncer de mama nos mata, y que es necesario encontrarlo a tiempo para poder curarlo. Entonces la actividad consiste en realizar una mamografía a una mujer que tiene obra social y que traiga y venga acompañada de otra mujer que no tenga obra social, que no puede hacerse un estudio y es necesario, lo hacemos nosotros acá de forma gratuita en el instituto".

