El ingreso per cápita familiar creció por encima de la canasta básica

Un informe distribuido por el Ministerio de Capital Humano analizó la evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, comparando el cuarto trimestre de 2023 con el cuarto trimestre de 2025.

La comparación permite evaluar si la capacidad de compra (de bienes y servicios esenciales) de los hogares argentinos mejoró o se deterioró a lo largo de este período, y cómo se distribuyó ese cambio entre los distintos estratos de ingreso.

Evolución de los ingresos

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, el ingreso per cápita familiar de todos los deciles de la población urbana creció por encima de la Canasta Básica Total (CBT).

Esto implica que, en términos de lo que los ingresos permiten comprar en materia de bienestar básico, todos los estratos de la distribución registraron una mejora real.

La mejora fue además progresiva: los deciles de menores ingresos mostraron las ganancias reales más pronunciadas. El segundo decil registró la mayor variación real (+43,3%), seguido por el tercer decil (+37,0%). Los deciles medios, del quinto al octavo, mejoraron entre 30,8% y 32,3% en términos reales. El decil más alto fue el que menos creció (+29,9%), lo que indica que la mejora fue distributivamente favorable.

Este patrón es consistente con la caída registrada en los índices de pobreza durante el período: si los ingresos de los estratos bajos crecieron más que la línea que define la pobreza, una proporción menor de la población queda por debajo de ese umbral.

Evolución de la desigualdad

El coeficiente de Gini descendió de 0,435 en el cuarto trimestre de 2023 a 0,427 en el cuarto trimestre de 2025. Si bien la reducción es moderada, refleja el patrón distributivo descrito: los ingresos más bajos crecieron proporcionalmente más que los más altos, lo que comprimió la distancia entre los extremos de la distribución.

Brecha de ingresos

La mejora generalizada y la reducción del Gini deben leerse en el marco de una distribución del ingreso todavía concentrada en los deciles más altos. La brecha entre las medianas del decil más alto y el decil más bajo se mantuvo en 13 veces tanto en el cuarto trimestre de 2023 como en el cuarto trimestre de 2025. Esto indica que la desigualdad estructural es persistente y que las mejoras observadas, aunque reales y relevantes, ocurren sobre una base distributiva que sigue siendo asimétrica. La reducción de la desigualdad es un proceso de largo plazo que requiere sostenimiento en el tiempo para producir cambios estructurales visibles.