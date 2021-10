El ingreso a 1° año en escuelas de mayor demanda será otra vez por sorteo.

DESCARGAR

La Secretaria de Gestión Educativa -del Ministerio de Educación de la Provincia- prof. Silvina Camusso, señaló que no es novedad el sorteo de vacantes para el ingreso de los alumnos aspirantes al primer año de la educación secundaria, indicando al respecto que "El año pasado ya se implementó la preinscripción virtual y también la asignación de vacantes, y la inscripción definitiva a través del sorteo. Eso ya estaba acordado y no sé por qué ahora nuevamente la preocupación de que si es por sorteo o no. En el secundario tenemos un marco académico que ya se plantea esta manera de ingreso a las instituciones donde la demanda supere las vacantes disponibles. Toda esta información está en la página del Ministerio de Educación, está tanto la Resolución 4733-E-21 como una serie de placas que henos elaborado para hacer más sencilla la comprensión a los papás".

