El Ingenioso Hidalgo

Unos pocos años después de su primera edición, la historia de Don Quijote de la Mancha inspiró a varios compositores. Hoy nos detendremos en tres de ellos, quienes a su manera rindieron tributo a la monumental novela de Cervantes: Purcell, Joseph Bodin de Boismortier y Telemann.

Los Caminos del Barroco. De lunes a viernes a las 11.

Textos y selección musical: Carlos Díaz Rocca & Claudio Castro

Locución: Rodolfo Lagos.

'La aventura de don Quijote, cuando ataca a la procesión de los disciplinantes' (1881) - Antonio Pérez Rubio