El influencer italiano que habla de Argentina por Ig

En la Emisión en Español de RAE, conducida por Juan Sixto, recibimos la visita del piamontés Andrea Tognin, creador de contenidos del Instagram @eltanoandrea, donde comparte su mirada sobre la Argentina y su estilo de vida.

Durante la entrevista, Tognin repasó los 19 años que lleva viviendo en el país y reflexionó sobre las costumbres, la gastronomía, la cultura y el modo de vivir en Buenos Aires. “Los argentinos hacen de la amistad un verdadero culto”, destacó.

Formado en Comunicación en Italia, Andrea también contó que descubrió una nueva pasión: el diseño y la fabricación de muebles en madera, un oficio que hoy forma parte de su vida cotidiana.

El programa estuvo acompañado por la música de Sumo, la emblemática banda del rock nacional liderada por el italiano Luca Prodan, en un cruce cultural que une historias, identidades y experiencias entre Italia y la Argentina.