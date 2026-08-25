El Indice de Confianza en el Gobierno subió por segunda vez en el año

El indicador que elabora la Universidad Torcuato Di Tella registró en agosto una suba del 6,4% respecto a julio, la segunda mejora mensual del año.

El desglose por edad muestra la mejora más marcada entre los encuestados de 18 a 29 años, cuya confianza saltó 66,3% hasta 2,80 puntos, muy por encima del resto de los grupos etarios.

Entre los adultos de 30 a 49 años, la suba fue del 14%, hasta 1,99 puntos, mientras que en los mayores de 50 años el índice cayó 2,5%, a 2,02 puntos.

Por género, la confianza subió más entre los hombres (+7,2%, hasta 2,26 puntos) que entre las mujeres (+2,1%, hasta 1,78 puntos), lo que dejó una brecha de 0,47 puntos entre ambos grupos.

El ICG se construye a partir de cinco dimensiones que los encuestados evalúan sobre la gestión de gobierno.

Además de edad y género, las otras tres mostraron mejoras:

La honestidad del Gobierno fue el componente mejor valorado, con 2,52 puntos y una suba del 2,7%.

La preocupación por el interés general tuvo el mayor salto porcentual, con un alza del 12,8% hasta los 1,71 puntos, seguida de cerca por la eficiencia, que subió 12,6% hasta 2,02 puntos.

La evaluación general del Gobierno creció 7,6% y se ubicó en 1,76 puntos, mientras que la capacidad para resolver los problemas del país fue el componente más estable, con una suba del 0,3% hasta 2,29 puntos.

Pese al repunte, el índice todavía acumula una caída del 16,5% desde fines de 2025 y se ubica un 2,8% por debajo del nivel de agosto de 2025, que impacta directo en Javier Milei.

El ICG, que mide desde 2001 la percepción de la sociedad sobre la gestión del Poder Ejecutivo, alcanzó en agosto los 2,06 puntos sobre una escala de 5.

El relevamiento encuestó a 1.000 personas en 39 localidades de más de 10.000 habitantes entre el 4 y el 13 de agosto.

El margen de error del estudio es de ±0,07 puntos, con un intervalo de confianza del 95% que va de 1,93 a 2,19 puntos.