El incendio en El Hoyo pasó a Alerta Rojo con más de 1000 evacuados

El Director Ejecutivo Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional conversó con Nicolás Yacoy sobre los incendios que se registran en varios sectores del país.

El funcionario confirmó que el foco activo más complicado se encuentra “en El Hoyo, Chubut, en Puerto Patriada que comenzó este lunes y fue elevado a alerta rojo” por su voraz desarrollo.

Agregó que hay varias brigadas trabajando en el lugar y que por las complejas condiciones meteorológicas, el siniestro aún no está controlado.

Recordamos que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego detalló que existe el riesgo máximo de peligro por incendios en 16 provincias.

Los puntos incluyen zonas de Patagonia (con focos activos en localidades como El Bolsón, Bariloche, Puerto Patriada, y El Hoyo), la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.