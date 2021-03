El INADI va a los barrios de Bariloche

Natalia Araya, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Río Negro, contó en diálogo con Radio Nacional Bariloche, cómo llevan adelante el trabajo de articulación interinstitucional entre INADI, CAJ y los CAAT municipales que se encuentran ubicados de manera estratégica en los diferentes barrios de Bariloche.

“Recibimos muchas denuncias por discriminación, pero también recibimos otro tipo de denuncias, por eso es importante trabajar en conjunto con los CAAT” indicó Araya.

Indicó, además, que “una charla o una orientación en el momento justo puede tener un efecto positivo. La idea es llevarles herramientas a los vecinos y las vecinas.”

Informó Araya que están viendo la posibilidad de firmar un convenio con la Defensoría del Pueblo para poder dar solución o respuesta en el corto plazo.

“No hay conocimiento sobre lo que es el INADI, cuál es el rol. Nosotros llevamos unos folletos que dicen qué es, desde cuándo está y cuál es la función, pero hay un desconocimiento total sobre el organismo y sobre lo que es una denuncia por discriminación”, manifestó.

“De 100 denuncias, 85 no tienen que ver con la temática. Tenemos que hacer mea culpa, porque al no llevar el conocimiento de lo que hace el INADI a los barrios, no le podemos sacar el jugo a su función”, añadió.

CRONOGRAMA

FECHA Y HORA LUGAR

JUEVES 18/03 de 9:30 a 11hs CAAT 4, CLUB COMUNITARIO

JUEVES 25/03 de 9:30 a 11 hs CAAT 9

MARTES 30/03 de 9:30 a 11hs CAAT 8, MALVINAS

MARTES 06/04 de 9:30 a 11 hs CAAT 7, EVA PERÓN

MARTES 13/04 de 9:30 a 11 hs CAAT 10 LLANQUIUE

JUEVES 15/04 de 9:30 a 11 hs VIRGEN MISIONERA