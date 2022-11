"El impuesto a la renta extraordinaria es una buena alternativa utilizada en todo el mundo"

El senador nacional del Frente de Todos, Ricardo Guerra se mostró a favor de una eventual tratamiento del proyecto de impuesto a la renta extraordinaria, como sucedió a finales del 2020, aunque adelantó, que el Ejecutivo Nacional podría impulsarlo a través del llamado a sesiones extraordinarias, previsto en la Constitución Nacional. No obstante, Guerra reiteró su apoyo a dicha iniciativa:"Este tipo de gravámenes fue implementado por muchos países del mundo, y en nuestro país, fue por única vez. Considero que es una buena alternativa, por los contextos mundiales actuales, generando rentas extraordinarias en ciertas sectores de la economía."

Seguidamente, el legislador riojano sostuvo que la renta extraordinaria se debe a "hechos que no son comunes, y a veces lamentables, como la pandemia y guerra," lo cual, dichos contextos, "son aprovechadas para realzar precios exorbitantes, obteniendo ganancias no previstas." Por lo tanto, Guerra consideró que, "una parte de esa acumulación, podría redistribuirse a sectores que no gozan de beneficios y que, no lo están pasando bien."

