El impacto que tendrá en la Argentina el acuerdo comercial UE-Mercosur

El histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur tuvo la aprobación de la mayoría de los países del viejo continente, después de 25 años de negociaciones. El tratado crea la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de consumidores y un PBI combinado de US$21,3 billones.

Marcela Cristini, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dialogó con Creer o reventar y saludó con optimismo el acuerdo, al explicar cómo impactará esto en el país y en la región.

"Argentina siempre fue un país cerrado al comercio internacional, y el comercio internacional es lo que dispara el crecimiento de los países. Entonces, el acuerdo con la UE va a permitir aumentar ese comercio bilateral y eso tendrá un beneficio en términos de crecimiento", resaltó.

En ese marco, la economista aclaró que "va a llevar tiempo tener los resultados porque esto se va a hacer paso a paso".

El entendimiento permite que Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay exporten a Europa, con menos aranceles y con acceso preferencial productos agroindustriales, como carne, azúcar, arroz o miel. Mientras, los 27 países que integran la UE enviarán al Mercosur vehículos, maquinaria y productos farmacéuticos.

La firma del acuerdo, cuyo anuncio data de junio de 2019 y que se terminó de negociar en 2024, se realizará este lunes en Asunción, Paraguay. Por ende, el tratado todavía no entró en vigencia.