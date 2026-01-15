El impacto del calor extremo en el estado de ánimo y la salud mental

Las altas temperaturas que se registran durante el verano no solo afectan al cuerpo, sino que también tienen un impacto directo en el estado de ánimo y la salud mental. Especialistas advierten que el calor intenso puede generar irritabilidad, alteraciones del sueño, mayor cansancio y dificultades para concentrarse, especialmente en contextos de olas de calor prolongadas.

Erika Buera Tesio, psicóloga del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano (MP: 28653), dialogó con el equipo de Ramos generales y puso el foco en cómo las temperaturas elevadas pueden intensificar el malestar emocional.

"La ola de calor cambia la rutina y eso puede modificar en personas que ya tienen un cuadro previo, puede alterar su cambio en el estado de ánimo o su salud mental", dijo.

Diversos estudios indican que el calor excesivo puede alterar los ritmos biológicos, afectar la calidad del descanso y aumentar los niveles de estrés. La falta de sueño reparador, sumada a la incomodidad térmica, suele traducirse en menor tolerancia a la frustración y en reacciones emocionales más intensas en la vida cotidiana.

Además, las jornadas de calor extremo pueden modificar rutinas habituales, limitar actividades al aire libre y generar sensaciones de agobio o encierro, factores que influyen negativamente en el bienestar psicológico. En personas mayores, niños y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, estos efectos pueden sentirse con mayor fuerza.

Entre las recomendaciones generales para atravesar estos períodos, los especialistas señalan la importancia de mantenerse hidratado, procurar ambientes frescos, respetar horarios de descanso, sostener una alimentación liviana y prestar atención a las señales del propio cuerpo y del estado emocional. También se destaca la necesidad de pedir ayuda profesional ante la persistencia de síntomas como irritabilidad extrema, angustia o trastornos del sueño.