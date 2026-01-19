El impacto del Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea

El histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado tras décadas de negociaciones, abre una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90 % del comercio bilateral.

Juan Carlos Hallak, economista especializado en comercio internacional y desarrollo económico, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que si bien el acuerdo representa un avance significativo para la inserción comercial del Mercosur en Europa, el verdadero impacto sobre las exportaciones argentinas será gradual, dado que muchos beneficios iniciales dependen de cupos preferenciales y cronogramas de reducción arancelaria que se aplicarán en etapas.

"En una primera etapa el impacto comercial va a ser muy limitado porque nos ponen cupos de preferencias. Este es un acuerdo cuyos beneficios se van a ir notando en el largo plazo", explicó.

El acuerdo establece que la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 %, lo que en conjunto incluye prácticamente la totalidad de los productos que el bloque suramericano exporta al mercado europeo. Esto facilitará, en teoría, un acceso más competitivo de bienes como carne, soja, vino, aceite y otros productos agroindustriales, aunque algunos rubros sensibles lo harán mediante cuotas.

A pesar de estas condiciones preferenciales, la aplicación práctica de estas ventajas dependerá de la ratificación parlamentaria del pacto en cada país miembro, así como de la puesta en marcha de los cronogramas de desgravación que pueden extenderse por años. En muchos casos, las preferencias comerciales se implementarán en forma escalonada para permitir a los sectores productivos adaptarse al nuevo entorno competitivo.

Además, analistas señalan que la apertura de mercados también generará nuevas oportunidades para atraer inversiones y modernizar cadenas productivas, lo que puede contribuir al crecimiento económico a mediano y largo plazo.

El pacto, que ahora deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, marca un paso importante en la integración de Sudamérica con Europa y genera expectativas de crecimiento exportador en horizontes de mediano y largo plazo, aun cuando la etapa inicial se caracterice por beneficios limitados debido a las cuotas de preferencias y períodos de transición.