El Ícaro moderno. “Yo, traidor” de Rodrigo Fernández Engler.

Siendo de los primeros estrenos del año, el director de “Soldado Argentino sólo conocido

por Dios” regresa a los cines.

Acompañado de un elenco de gran nivel, entre los que se encuentran

Mariano Martínez, Jorge Marrale, Sergio Surraco, Mercedes Laborde

y Arturo Puig, “Yo, traidor” inaugura las carteleras del 2022. La última

película de Rodrigo Fernández Engler representa el complejo

entramado que implican la adquisición de poder, sus diversos

factores y cómo son solo invitados los poderosos a participar.

Disponible a partir del próximo jueves 6 de enero en las salas de cine.

Maximiliano es el hijo menor de su familia, la cual posee una

importante empresa de pesca. En cuanto llega una jugosa oferta del

exterior para comprar la empresa familiar, Maximiliano mueve sus

hilos y convence a su padre para que esto suceda. Con el dinero en

el bolsillo, se marcha rumbo al sur para terminar el papeleo y buscar

su camino en la vida. Allí conocerá a gente poderosa, quienes lo

tentaran de seguir su rumbo.

Un dicho popular reza: “quien tiene plata, la gasta como quiere”.

¿Pero qué pasa cuando se tiene tanto dinero para gastar? Dicha

ambición necesita ser llenada con otra cosa, en la mayoría de los

casos se busca el poder. Maximiliano no es la excepción, con sus

necesidades completamente cubiertas, solo la adquisición de poder

logrará satisfacer su ambición.

Esto lo lleva a jugar en otra liga diferente, una en la que no está

acostumbrado a moverse. La pecera crece y los peces son más

grandes, sus reglas no son las mismas y sus ambiciones tampoco. Lo

que nadie le avisa a Maximiliano, tal vez porque se encuentra tácito,

es que a este nivel no se aceptan errores. De cometerlos, los costos

para remendarlos son extremadamente altos.

Con un personaje que constantemente se encuentra al filo del

abismo, Mariano Martínez logra desenvolverse sorprendentemente

bien. Incluso ante la maquiavélica y escalofriante performance de

Arturo Puig, quien entiende el juego como lo hacen los expertos. En

contraposición, el amoroso pero cansado padre compuesto por Jorge

Marrale, le otorga a la película el corazón que todos los negocios

involucrados en la trama buscan erradicar.

En “Yo, traidor” de Rodrigo Fernández Engler vemos el oscuro

universo de los grandes negocios, mediante los ojos de alguien que

lucha por mantener su alma. El concepto de paternidad se encuentra

muy presente, sobre todo en el protagonista, quien constantemente

recae en fuertes figuras masculinas a fin de que guíen sus pasos. Un

drama refinado, llevado adelante por un protagonista con el que

cuesta horrores empatizar. Aunque al final del camino logremos

hacerlo, pues ¿quien no cometió errores en la vida?