"El humor siempre se basa en algo que duele pero lo positivo es transformarlo en otra cosa"

El humorista e imitador conversó con el equipo de Cholo Gómez Castañón sobre sus imitaciones y la obra que está presentando en el teatro Neptuno de Mar del Plata junto a David Rotemberg “Tarico on the Rotemberg: Sean de Termos y Mabeles".

"Desde que empecé en Lt 10 en Santa Fe, sabía que a los personajes los tenía que meter en un contexto. Por eso siempre leí los diarios y quise saber qué pasaba. Me gusta mucho estar al tanto de todo y de sus vidas. En la vida de un personaje hay mucha instancia, momentos de éxitos y más oscuros", expresó.

Tarico mencionó que en su obra en Mar del Plata, Rotemberg aporta todo lo musical en “Tarico on the Rotemberg: Sean de Termos y Mabeles", y con eso aporta todo lo que él no tiene. "Desde su estreno hasta ahora el espectáculo varió muchisimo. Siempre la actualidad está presente", agregó.