En un comunicado titulado “En el Garrahan, la violencia sindical no quedará impune”, las autoridades del hospital repudiaron los hechos de esta mañana, cuando “los sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones, poniendo en peligro la salud de los niños que pelean por sus vidas”.

El viernes pasado se anunciaron sanciones a 38 sindicalistas de ATE y APYT que tomaron por la fuerza las oficinas de la Dirección Médica del hospital el 31 de octubre de 2025, recordaron desde el nosocomio.

Dicho hecho fue de “suma gravedad” para el hospital ya que “interrumpió su normal funcionamiento, poniendo en riesgo la salud de cientos de niños que estaban allí en ese momento”, advirtieron.

“En disconformidad con las sanciones recibidas, esta mañana los mismos violentos volvieron a recurrir a la fuerza, desafiando y agrediendo al personal de seguridad e ingresando incluso quienes tenían el acceso restringido, resultando herida una mujer que ocupaba su lugar de trabajo”, explicaron.

Y enfatizaron: “Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales”.

“Hoy, el verdadero personal del Garrahan ingresó normalmente y está en este momento atendiendo a los niños con las enfermedades más complejas del país, haciendo cirugías y estudios médicos determinantes para ellos y sus familias. A pesar de los intentos de instalar el caos, el Garrahan sigue funcionando”, remarcaron.

Así como se sancionó a quienes participaron de la toma de la Dirección Médica, se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes ante estos nuevos hechos de violencia, prometieron.

Y concluyeron: “El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate. Queremos lo mejor para la salud de nuestros niños”.