El Hospital Garrahan incorporó equipamiento de última generación para los quirófanos

El Hospital Garrahan incorporó cinco nuevos arcos en C de última generación para sus quirófanos, una inversión de más de $1.546 millones destinada a fortalecer la capacidad operativa del principal hospital pediátrico del país. Los equipos permiten obtener imágenes de alta definición en tiempo real durante las intervenciones quirúrgicas, mejorando la precisión de los procedimientos y reduciendo la exposición de los pacientes a la radiación.

César Avellaneda, miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la importancia de esta incorporación tecnológica para optimizar la atención de los pacientes y continuar modernizando los servicios de salud del establecimiento.

"Estamos muy contentos porque seguimos incorporando tecnología de última generación. Los arcos en C generan imágenes digitales de alta definición en tiempo real durante una intervención quirúrgica. Esto mejora la calidad de imágenes para los equipos de salud, así que tienen un mejor diagnóstico. Además, esto pasa directamente la historia clínica digital", expresó.

Los nuevos equipos reemplazan tecnología que llevaba más de 15 años en funcionamiento y permitirán ampliar la capacidad operativa de los quirófanos. Los arcos en C son dispositivos de rayos X utilizados durante las cirugías para obtener imágenes en tiempo real, una herramienta fundamental en procedimientos de alta complejidad que requieren máxima precisión.

Entre los beneficios de esta tecnología se destacan una mejor calidad de imagen, una mayor eficiencia en las intervenciones y una menor exposición a la radiación tanto para los pacientes como para los equipos médicos. Estas características contribuyen a optimizar la seguridad de los procedimientos y a facilitar el trabajo de los profesionales de la salud.

En ese sentido, Avellaneda destacó que la incorporación forma parte de un proceso más amplio de renovación de infraestructura y equipamiento que el Garrahan viene desarrollando en los últimos años. El hospital también avanzó en la adquisición de nuevas camas, equipamiento oncológico, sistemas de diagnóstico y tecnología destinada a fortalecer distintas áreas de atención pediátrica.

"Esta gestión piensa en la mejora de los pacientes y que los equipos de salud tengan lo mejor para poder tratarlos. Queremos que nuestro hospital sea el mejor de Latinoamérica y proyectarnos hacia el futuro", dijo el miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan.

Considerado un centro de referencia nacional y regional en pediatría, el Hospital Garrahan realiza miles de intervenciones quirúrgicas cada año y recibe pacientes de todas las provincias argentinas. La actualización tecnológica de sus quirófanos busca acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad de atención para niños y adolescentes que requieren tratamientos de alta complejidad.